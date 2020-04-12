經濟部補助零售數位轉型 關鍵下一步在品牌力

（中央社記者潘姿羽、吳家豪台北12日電）武漢肺炎疫情重創內需市場，為了降低衝擊，經濟部祭出補助方案，助零售業上架電商，擴大銷售管道、投向數位轉型，不過專家指出，上架電商只是第一關，打造業者自身品牌力，才是轉型成功的關鍵。

「台灣零售業本來就有考慮數位轉型，但疫情來的突然，變成更迫切地往這方向走」，商業發展研究院數創中心主任范慧宜表示，從線下發展到線上，24小時抓住消費者的荷包，是數位轉型最容易啟動的方式，過去沒有外力介入的情況下，數位化速度緩慢，如今疫情蔓延，業者為了生存，轉型成為不得不做的事情。

經濟部為了降低疫情衝擊，補助零售業者最多新台幣10萬元上架電商，藉此拓展銷售管道，首波已有23家平台通過篩選，包含蝦皮、樂天、雅虎與PChome等業者。

電子商務集團PChome網路家庭表示，將積極聲援政府計畫，加快實體零售業轉化至線上銷售型態，並投入行銷運營等實質回饋方案，協助實體店立即加入電子商務。

蝦皮購物則攜手團隊推出零售業者轉型特別方案，幫助實體業者開拓電商版圖，凡申請成功者，將提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，方案內容細至賣場建置設定、商品拍照上架、內容文案調整、銷售數據分析，例如蝦皮購物首頁曝光、免運費活動、各種行銷推廣機會，甚至東南亞跨境銷售服務皆免費贈送，目標為業者帶來最高5倍的營業額成長。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，除了幫助實體業者開拓電商版圖，更期望借助平台的高活躍用戶數量、高流量，帶領實體業者度過危機，也藉此拓展能見度。

范慧宜直言，將商品上架不難，但補助零售業上架只是第一步，後續如何面臨所有同性質商品競爭，還能繼續存活，才是數位轉型的關鍵。

范慧宜表示，中小型企業在實體店面多半靠店員解說吸引顧客購買，然而商品上架後，產品沒辦法幫自己說話，靠的就是品牌力、業者說故事的技巧，才能吸引顧客選購，這也是中小企業最欠缺的能力。

此外，范慧宜指出，網路購物有7天鑑賞期，中小企業透過電商發展線上服務後，消費者退貨衍生出的逆向物流成本隨之而來，企業在品牌效益不足的情況下，要如何節省逆向物流成本，勢必成為一大考驗。

電商業者身在市場前線，最了解其中眉角，除了響應政府政策，也多有提供輔導、行銷等資源。富邦媒表示，旗下B2B2C（企業對企業對消費者）平台momo摩天商城針對政府補助計畫，正積極研擬相關方案中，將於近日內繳件上線。

富邦媒透露，初步案型將以輔導中小企業店家為目的，協助跨足網購線上通路，將商品上架，並協助中小企業店家進行宣傳，期望透過平台之力，協助店家渡過疫情衝擊。

范慧宜表示，Uniqlo、ZARA等快時尚業者，都砸大錢在公關、行銷領域，以厚植品牌力，中小企業雖然沒有如此雄厚的資本，但政府部會在數位轉型、輔導都有相關配套補助，民間也有不少寫擅長文案、熟悉消費者心理的公司，只要兩端能夠媒合，相信能夠激出火花。

「紓困方案是政府美意，但當產品上架電商後，面臨的就是產品力比拼」，范慧宜總結，協助業者上架電商平台只是第一步，後續政府可適時介接資源，讓體質不同的中小企業，視自身需求尋找戰友，如此一來，企業數位轉型一途才能走得更長久。（編輯：楊凱翔）1090412