自動化元件第2季回溫 上銀亞德客業績看增

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）自動化元件市場第2季可望回溫，法人預估傳動元件大廠上銀4月業績可較3月成長，氣動元件大廠亞德客-KY第2季有機會季增10%以上。

展望第2季自動化元件市場，本土法人指出，武漢肺炎疫情在歐美市場造成不確定性，歐美自動化元件需求因3月底開始停工出現影響。不過中國訂單能見度提升，中國自動化和5G基礎建設和電子設備應用訂單需求回溫。

在上銀部分，法人預期庫存回補需求將在第2季出現，可望刺激客戶補充零組件庫存，自動化零組件急單第2季可期，帶動上銀第2季在傳動元件營運轉佳，本土法人預估上銀4月業績可較3月成長。

亞德客-KY部分，法人預期5G相關應用帶動下，第2季業績可望較去年同期成長10%以上。

本土法人指出，中國下游客戶加班趕工填補先前因疫情影響的產能缺口，加速氣動元件汰舊換新需求，同時第1季遞延的需求將會到第2季釋放，預估4月出貨力道更強勁。

法人指出，亞德客-KY在中國寧波廠和廣東廠的產能利用率已經回到正常水準。

展望亞德客-KY今年營運，法人預期在新產品和新客戶帶動下，今年業績成長幅度可較業界平均10%幅度佳，新品標準型線性滑軌出貨穩健，預估亞德客-KY今年業績可望站上新台幣175億元，較去年成長10%到11%左右。（編輯：張均懋）1090413