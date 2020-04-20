東元與大股東寶佳徵求委託書 5/11股東會交鋒

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）電機大廠東元將於5月11日召開股東會，大股東寶佳集團持股比重已達21.22%，東元公司與寶佳集團各在市場公開徵求委託書，雙方將在股東會正面交鋒。

東元日前公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，到14日對東元持股比重提升到21.22%。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

寶佳資產在東元股東會上提出現金減資退還股東股款案，東元審計委員會表達目前不宜辦理現金減資的立場，東元公司與大股東寶佳也各自在市場公開徵求委託書，雙方要在5月11日東元股東會上正面對決。

根據委託書徵求人徵求資料，東元集團會長黃茂雄、東元董事長邱純枝以及林弘祥以個人名義，加上東光投資、光元實業、東和國際投資、有萬科技等機構，委由全通事務處理公司和長龍會議顧問公司徵求委託書。黃茂雄之子黃育仁以菱光科技和東友科技法人代表身分徵求委託書，均表達反對寶佳資產所提現金減資退還股東股款案的立場。

另一方面，寶佳資產則委由康和綜合證券和聯洲企管顧問在市場公開徵求委託書，表達反對東元董事會所提修改公司章程案，並支持自身所提現金減資退還股東股款案。

因應明年東元董事改選和確保經營方向，東元董事會將在股東會上提出修改公司章程，其中將董事會成員從15人下修到7至11人，獨立董事至少3名以上。

東元董事會也提出修正「公司治理實務守則」，其中包括提出管理階層繼任計畫，由董事會定期評估計畫發展與執行，確保永續經營。此外東元提出設置提名委員會並訂定組織規程、過半數成員由獨立董事擔任、並由獨立董事擔任主席的規定。

在私募案布局，東元董事會也在修改公司章程事項提出增修發行甲種特別股、乙種特別股和丙種特別股的條文，並新增特別股股東會召開的條文依據。

市場人士分析，儘管東元日前暫緩私募案，不過未來不排除東元可能再召開特別股股東會討論私募案，私募案對象也不排除是原本與集團合作關係良好的日系電機大廠。（編輯：張均懋）1090420