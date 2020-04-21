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iPhone備貨量下修 外資調降玉晶光目標價

最新更新：2020/04/21 12:11

（中央社記者吳家豪台北21日電）武漢肺炎疫情影響終端需求，美系外資下修今年iPhone整體備貨量，並調降光學鏡頭廠玉晶光今明年獲利預估，目標價下調至650元，但看好玉晶光市占攀升，維持加碼評等。

玉晶光股價今天下跌5元開出，盤中低點來到443元、跌幅約4.3%，成交量逾7000張。

美系外資發布研究報告指出，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響智慧型手機需求，先前已將今年第2季、第3季、第4季iPhone備貨量從原本預估的4300萬支、4200萬支、7500萬支調降到3700萬支、3800萬支、6700萬支，推測2020年全年iPhone整體備貨量將年減6%至1.78億支。

考量中國供應鏈生產恢復、新款平價手機iPhone SE貢獻，美系外資預期玉晶光今年第2季營收將季增11%、年增43%至新台幣29.87億元；第2季毛利率約38.9%，優於第1季毛利率38.4%。受惠於7片式鏡頭和飛時測距（ToF）鏡頭貢獻，玉晶光今年下半年營收應可較上半年成長58%、較去年同期成長2%。

為反映iPhone整體備貨量下修及2020年飛時測距鏡頭市占攀升等多空因素，美系外資將玉晶光2020年、2021年每股盈餘預估值調降4%、3%至27.31元、39.25元，目標價從670元下修到650元，但看好玉晶光體質改善及市占攀升題材，在iPhone鏡頭規格升級趨勢下仍是蘋果可靠的第二供應商，維持「加碼」投資評等。（編輯：張均懋）1090421

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