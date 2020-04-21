旅遊相關保險暫停售 業者改推防疫保單

（中央社記者劉姵呈台北21日電）疫情升溫不能出國，旅遊相關保險停賣後，網路銷售量第三名的旅平險就成了「保費懸崖」，業者透露，除了思考升級車險商品及服務外，也想搶搭防疫商機，投入防疫保單。

根據金融監督管理委員會保險局統計，2019年產險業網路投保總保費收入為新台幣14.6億元，賣得最好的險種依序為汽車險、機車險與旅平險，其中，旅平險保費收入約2.48億元，佔比近17%。

由於疫情升溫不能出國，產險公司自3月下旬開始，已全面停售旅遊相關保險（包括旅遊不便險、旅遊責任險）。

產險業者向中央社記者表示，儘管旅平險保費收入佔總保費收入比率不高，但因疫情嚴峻，相關商品全面停售後，旅平險保費驟減，直接變成「保費懸崖」，大多產險公司僅能先從既有車險去作商品及服務升級，彌補這段時間停售旅平險的缺口。

另外，產險業者也透露，觀察疫情期間，國人對防疫更加重視，為減輕民眾因確診法定傳染病，或遭居家隔離時面臨無法工作，而造成收入中斷的困境，多家產險業者也積極開發「防疫保單」。據了解，富邦產險已於4月初率先推出針對居家隔離的個人防疫保險。

這名業者說明，因法定傳染病較無帶病投保、道德風險的疑慮，加上已放寬住院醫療保險商品等待期，因此，產險公司也想搶搭「防疫商機」，研發確診法定傳染病所需醫療及費用補償，或是因接觸確診案例須居家隔離相關保單商品。另方面，也可彌補疫情期間旅平險的保費懸崖。（編輯：鄭雪文）1090421