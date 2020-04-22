iPhone第2季出貨下修 疫情衝擊全年估衰退15%

武漢肺炎疫情持續，分析師下修第2季iPhone出貨，估悲觀情境季減25%到30%、年減20%到25%。圖為蘋果公司15日發表第2代iPhone SE平價手機。（蘋果提供）中央社

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）武漢肺炎疫情持續，蘋果iPhone銷售狀況備受關注。分析師下修第2季iPhone出貨，估悲觀情境季減25%到30%、年減20%到25%；下半年新機工程驗證時程推遲1個月，估今年iPhone出貨量將較去年衰退10%到15%。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續在歐美地區蔓延，iPhone銷售狀況備受關注。天風國際證券分析師郭明錤出具報告下修iPhone第2季出貨預估約30%，出貨量在3500萬支到3700萬支，也不排除還有下修風險。

報告預估，對iPhone第2季出貨量最悲觀預估是2900萬支到3200萬支，預估季衰退約25%到30%，較去年同期也衰退20%到25%。

郭明錤指出，市場應更關注消費降級對iPhone需求的影響，蘋果的執行力可將延遲開發與量產的風險降到最低，最終影響蘋果與供應鏈最大的因素，還是市場需求。

觀察今年下半年新款iPhone進程，報告指出，在疫情爆發後，蘋果決定啟動遠端認證與授權給更多在地員工完成開發新款iPhone，改變需要時間，因此下半年新iPhone的工程驗證測試階段（EVT）均推遲約1個月。

郭明錤預估，下半年新6.1吋版與5.4吋版iPhone仍有可能在9月進入量產，設計最複雜的新6.7吋版iPhone的量產時程，可能推遲到10月。

中國法人報告先前就預期，5.4吋機種和2款6.1吋機種的EVT時程將延長到4月底，高階6.7吋機種EVT時程將延到5月中旬。

展望今年iPhone出貨表現，郭明錤指出，若消費信心與實質購買力能在第3季開始恢復，預估今年iPhone出貨量將較去年衰退10%到15%，出貨量約1.65億支到1.75億支，不過仍需觀察疫情影響變數。

中國法人日前指出，目前新款iPhone能見度仍低，加上部分新機種推出時程可能延遲，預期下半年整體新機的備貨量可能較去年同期的8000萬支下滑。（編輯：郭無患）1090422