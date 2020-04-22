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過年與疫情雙重影響 首季專利申請年減3%

最新更新：2020/04/22 18:11

（中央社記者吳柏緯台北22日電）智慧局今天公布109年第1季智財趨勢統計，今年第1季的專利申請件數達1萬6680件，與去年同期相比下降3%，智慧局表示，主要受到過年工作日少與疫情影響產業研發所致。

經濟部智慧財產局今天公布109年第1季智財趨勢統計，「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」等3種專利，申請件數合計1萬6680件，整體較去年同期下降3%，主要受到過年工作日少與疫情影響產業研發所致；至於商標註冊申請2萬310件，增加4%，其中，本國人件數成長7%。

進一步分析109年第1季專利申請的情形，智慧局指出，本國人的3種專利共申請共有8381件，其中，發明及新型件數均較上年同期減少3%。至於外國申請人的3種專利，共申請8299件，其中，設計件數小幅增加2%，已連續6季維持正成長。

在發明專利中，本國申請人以台積電的129件居首，外國申請人以日東電工的148件最多。至於外國人發明專利申請的比例，以日本3525件最多；設計專利以美國申請260件最多，申請人以美國福特93件最多。此外，台灣中小企業發明件數成長9%，表現亮眼。（編輯：楊凱翔）1090422

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