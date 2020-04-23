銓寶組聯盟打造熔噴布產線 助攻醫療口罩抗疫

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）PET吹瓶機設備廠商銓寶工業結合上大嘉、震錩機械等公司，共組SCP Meltblown熔噴聯盟，取得文賀實業2條醫療級熔噴布設備產線訂單，協助醫療級熔噴布產能以及口罩生產抗疫。

銓寶指出，首批SCP Meltblown聯盟的醫療級熔噴布生產線，將在3個月內投產。文賀實業董事長李新傑表示，預計2條產能投產後，每日將供應近4噸醫療級熔噴布、相當於400萬片醫療平面口罩產能供應量。

市場人士指出，熔噴不織布是口罩中重要的原料之一，熔噴布的好壞決定口罩的品質。武漢肺炎疫情爆發，口罩供不應求，關鍵材料熔噴布每公噸成品今年以來報價成長超過10倍，提升口罩產能勢必要增加醫療級熔噴布供應。

銓寶表示，醫療級熔噴布生產設備，匯集聯盟3家公司30多年來技術經驗，相關設備可增強靜電駐極處理機構，成品具強力靜電吸附能力，相關設備也是自主研發的高防護N95醫療級熔噴布生產設備，打破業界長期仰賴進口熔噴布設備的局面。

銓寶集團有5個事業部門，其中配件事業部門客戶遍及五大洲，包括工具機和五金工具大廠，集團深耕夾頭工具製造，也是為亞太地區二段式PET吹瓶機製造商之一。（編輯：張均懋）1090423