中聯資源：爐石粉取代水泥 減碳效益高

（中央社記者潘智義台北23日電）中聯資源今天說，先進國家鼓勵爐石粉取代水泥，主因生產每噸爐石粉約50公斤二氧化碳（CO2）排放量，與生產每噸水泥產生880公斤CO2排放量相比，前者碳排放量僅約後者的1/17。

中聯資源指出，如以台灣每年耗用600萬噸水淬爐石估算，約可節省498萬噸CO2排放量，約相當於1.3萬個大安森林公園一整年的碳吸收量，顯見水淬爐石應用可產生極高的減碳效益。

中聯資源表示，一貫化作業煉鋼廠高爐煉鐵製程所生產副產品「水淬爐石」，在全球關注節能減碳的氛圍下，成為國際間公認的優質綠色資源產品。

中鋼集團所屬中聯資源解釋，生產水淬爐石約可滿足國內7成需求，廣泛應用實績案例包含台北101大樓、高雄85大樓、高屏溪斜張橋、高雄世運主場館、台灣高鐵等重大工程。

中聯資源說，一貫化作業煉鋼廠的高爐煉鐵製程，主要使用原料為鐵礦、煤礦皆屬地球原有天然資源，製程經還原反應後所留下的非鐵物質即為高爐石，經高壓水冷卻方式產出稱為「水淬爐石」，因產出經過高溫熔融，故不含重金屬與戴奧辛等有害物質。

中鋼公司及集團所屬中龍鋼鐵公司生產水淬爐石副產品每年約有420萬噸，同樣隸屬中鋼集團的中聯資源公司將水淬爐石進行烘乾、研磨等製程而產製爐石粉。

因爐石粉可提升混凝土耐久性、降低工程成本等優點，世界先進國家主要採行鼓勵爐石粉取代水泥政策，不僅提高工程品質，同時減少石灰石礦產開採，實現循環經濟典範。

中聯資源以阿拉伯聯合大公國為例，2017年即頒布行政命令，往後所有建築計畫皆需採用綠色混凝土摻配足量的爐石粉，增加耐久性與減少能耗，促使該國2018年進口484萬噸水淬爐石，成為全球最大進口國。

再以綠色混凝土至少需摻配20%至35%爐石粉試算，全球水淬爐石年需求量至少超過8億噸，而水淬爐石年產量約為2.5億噸，遠不及市場需求，世界大型水泥廠為確保有足夠原料生產綠色混凝土或符合特殊工程案規範，皆成立專責單位進行水淬爐石採購，以確保此循環經濟材料供應無虞。（編輯：郭萍英）1090423