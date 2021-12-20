中鋼構坐擁綠能、建廠雙題材 盤中奔漲停

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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）中鋼構配合風電產業國產化，持續爭取風電水下基礎製造業務，加上建廠需求暢旺，訂單能見度看到明年第4季。受惠雙題材加持，中鋼構今天股價走堅，盤中衝上漲停價61.4元。

四大公投18日結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，均未達到同意門檻。其中，重啟核四與三接遷離牽涉能源轉型，市場看好綠能概念股成長可期，相關個股今天表現強勢。

中鋼購受惠綠能、鋼構業榮景雙題材加持，早盤股價走堅，站上漲停價61.4元，截至11時50分，成交張數達2.1萬張。

中鋼構指出，配合風電產業國產化，持續爭取風電水下基礎製造業務，已完成沃旭大彰化案階段性任務，總計達10套。另外，配合集團分工，今年1月起啟動中能29號離岸風場基礎塔架製作工程前期準備作業。

中鋼構年產能約15萬至16萬噸，目前在手的在建工程量達21.2萬噸，訂單能見度看到明年第4季。進一步觀察各項在建工程案，大樓建築噸數達15.4萬公噸，廠房約1.5萬公噸，橋梁及其他鋼構約4.3萬公噸。

受惠台商回流、電子廠擴廠，加上台北雙子星、統一台南物流中心、三井鳳山LaLaport購物中心等開發案將陸續啟動，鋼構需求續旺。中鋼構指出，目前鋼構為賣方市場，榮景將再維持3年。

另外，中國寶鋼、鞍鋼等鋼廠明年1月盤價維持平盤，市場預期，中國鋼價出現止跌回穩訊號，並預估中鋼明年1月與首季盤價可望縮小跌幅。

鋼鐵族群股價紅通通，同為中鋼集團的中鴻盤中漲逾6%，聚亨、春雨、海光等有3%以上漲幅，指標股中鋼也有1%以上漲勢。（編輯：趙蔚蘭）1101220