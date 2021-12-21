更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

防範高齡剝削 金管會擬建立通報機制強化適合度評估

2021/12/21 11:56（12/21 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣預估2025年將進入超高齡社會，為保護高齡消費者，金管會研擬建立通報機制、加強消費者和商品適合度評估等。（示意圖／中央社檔案照片）
台灣預估2025年將進入超高齡社會，為保護高齡消費者，金管會研擬建立通報機制、加強消費者和商品適合度評估等。（示意圖／中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）台灣預估2025年將進入超高齡社會，為保護高齡消費者，金管會研擬建立通報機制、加強消費者和商品適合度評估等，預計最快明年第1季完成自律規範或納入法規。

為避免高齡者遭剝削或詐欺，金管會主委黃天牧日前指示銀行局、保險局及證期局規劃強化高齡金融消費者保護措施，預期最快明年第1季完成，目前銀行局研議方向包含建立通報機制、加強消費者和商品適合度規劃等措施。

金管會銀行局官員表示，目前內部正研議建立緊急聯絡人通報機制，若銀行行員碰到客戶和過往舉止不同、有異常情形，例如突然頻繁換摺等，是否要通知家人，攔阻高齡者遭詐騙可能性，不過官員也坦言，機制設計必須小心，才能兼顧保護客戶目的並避免引起客戶困擾。

其次，消費者隨年齡漸長，可承受的風險屬性不同，但實務上銀行理專可能有不當行銷行為，推介高齡者不適合其風險屬性的商品，比如流動性較差、天期較長的金融商品；因此金管會認為應該加強KYC（Know Your Customer）和KYP（Know Your Product）相關規定。

金管會後續將請銀行公會針對高齡者特性訂定自律規範，例如高齡者在哪些面向承擔的風險較高或有較大的弱點，推介商品應特別留意。

外界關注，金管會是否可能公布高齡者不適合購買的金融商品清單，例如65歲以上長者盡量不要購買20年天期以上的金融商品、投資型保單或是高收債等。

金管會高層表示，各局業務性質不同，無法如此一刀規範，且先前也有民眾反映，70歲以上設有期貨交易門檻，但自己一輩子都在投資期貨商品，為什麼年齡到了就必須受限？因此，是否要有相關限制，還需要時間形成共識，不會輕易限制特定族群不能購買特定商品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣2018年已邁入高齡社會，國發會預估再4年後，2025年將正式進入超高齡社會。為防範金融業不當對待高齡消費者，外界關注金管會裁罰手段是否會加重，金管會高層說，重罰與否端看情節，若業者明知故犯或案情特別嚴重，絕對重罰以儆效尤，但並不是動輒都得裁罰處理。

官員說，今年金管會辦理銀髮族專案金檢，金管會檢查局彙整業者對高齡客戶常犯的行銷缺失，比方讓客戶解定存買基金或保單、解舊買新等，金管會除了提醒業者招攬面應注意事項，若有制度面可改善之處，也會請業者修訂內部控管措施。（編輯：潘羿菁）1101221

延伸閱讀
金管會：理專弊案年底開鍘 不只一家銀行被調查近5年17家銀行理專爆弊案 遭金管會罰1.82億專題／你的錢被五鬼搬運了嗎？ 一場動搖「銀本」投資風暴
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族