防範高齡剝削 金管會擬建立通報機制強化適合度評估

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（中央社記者謝方娪台北21日電）台灣預估2025年將進入超高齡社會，為保護高齡消費者，金管會研擬建立通報機制、加強消費者和商品適合度評估等，預計最快明年第1季完成自律規範或納入法規。

為避免高齡者遭剝削或詐欺，金管會主委黃天牧日前指示銀行局、保險局及證期局規劃強化高齡金融消費者保護措施，預期最快明年第1季完成，目前銀行局研議方向包含建立通報機制、加強消費者和商品適合度規劃等措施。

金管會銀行局官員表示，目前內部正研議建立緊急聯絡人通報機制，若銀行行員碰到客戶和過往舉止不同、有異常情形，例如突然頻繁換摺等，是否要通知家人，攔阻高齡者遭詐騙可能性，不過官員也坦言，機制設計必須小心，才能兼顧保護客戶目的並避免引起客戶困擾。

其次，消費者隨年齡漸長，可承受的風險屬性不同，但實務上銀行理專可能有不當行銷行為，推介高齡者不適合其風險屬性的商品，比如流動性較差、天期較長的金融商品；因此金管會認為應該加強KYC（Know Your Customer）和KYP（Know Your Product）相關規定。

金管會後續將請銀行公會針對高齡者特性訂定自律規範，例如高齡者在哪些面向承擔的風險較高或有較大的弱點，推介商品應特別留意。

外界關注，金管會是否可能公布高齡者不適合購買的金融商品清單，例如65歲以上長者盡量不要購買20年天期以上的金融商品、投資型保單或是高收債等。

金管會高層表示，各局業務性質不同，無法如此一刀規範，且先前也有民眾反映，70歲以上設有期貨交易門檻，但自己一輩子都在投資期貨商品，為什麼年齡到了就必須受限？因此，是否要有相關限制，還需要時間形成共識，不會輕易限制特定族群不能購買特定商品。

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台灣2018年已邁入高齡社會，國發會預估再4年後，2025年將正式進入超高齡社會。為防範金融業不當對待高齡消費者，外界關注金管會裁罰手段是否會加重，金管會高層說，重罰與否端看情節，若業者明知故犯或案情特別嚴重，絕對重罰以儆效尤，但並不是動輒都得裁罰處理。

官員說，今年金管會辦理銀髮族專案金檢，金管會檢查局彙整業者對高齡客戶常犯的行銷缺失，比方讓客戶解定存買基金或保單、解舊買新等，金管會除了提醒業者招攬面應注意事項，若有制度面可改善之處，也會請業者修訂內部控管措施。（編輯：潘羿菁）1101221