金管會：理專弊案年底開鍘 不只一家銀行被調查

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金管會銀行局長莊琇媛21日證實，金管會調查的銀行家數不只一家，會在下週、年底前祭出最終裁罰案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北21日電）再有銀行傳出理專弊案，金管會銀行局長莊琇媛證實，金管會調查的銀行家數不只一家，涉及缺失態樣包含理專和客戶私下不當往來等，會在下週、年底前祭出最終裁罰案。

今年至目前為止，金管會僅開罰一件理專弊案、裁罰金額新台幣3000萬元，裁罰件數至少是2017年以來年度新低，不過金管會日前已預告，至少有一家銀行發生理專弊案且目前正在審，近期就將祭出裁處。

金管會主委黃天牧及莊琇媛20日出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，遭問及年底前是否還會有理專重大裁罰案，黃天牧說，還會有裁罰案，不過缺失態樣很多種，不見得都是理專挪用客戶款項。

為防堵理專弊案，金管會2019年推動理專十誡，且明年元旦起理專十誡2.0即將上路，盼持續強化銀行預警機制，辨識可疑理專態樣。不過黃天牧坦言，除了理專十誡等制度面必要強化以外，企業誠信價值才是關鍵，若領導人風格不對，就仍難防堵理專弊案再發生。

莊琇媛則直言，缺失態樣涉及理專和客戶私下有資金不當往來等行為，且陳述意見的銀行家數為複數、即2家銀行以上。

一般而言，金管會針對案件完成調查後，會請銀行陳述意見，最後再進行金管會裁量程序，根據情節輕重評估是否開罰，即並非所有被調查、須陳述意見的銀行都一定會吃下金管會紅單，不過金管會已表態年底前確定將有裁罰案，最後開罰家數待下週揭曉。

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金管會統計，自2017年以來、近5年內共有21件涉及理專弊端的重大裁罰案，包含挪用客戶款項或與客戶有異常資金往來等，不過，總計卻僅有17家銀行受罰，意即有4起為銀行累犯。

盤點近年情形，2017年有4件銀行理專弊案，金管會裁罰1900萬元；2018年有2件、金管會開罰1000萬元；2019年8件、開罰5100萬元；2020年開罰6件、裁罰金額合計高達7200萬元。（編輯：趙蔚蘭）1101221