鴻海砸3億增資昇煒科技 攻車載相機和光達感測模組

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海今天傍晚公告轉投資增資旗下昇煒科技，交易金額新台幣3億元。產業人士指出，主要投資昇煒科技中科分公司，布局車載相機模組、光達感測模組、微機電熱感測模組等。

鴻海今天傍晚公告，透過子公司Fullertain Information Technologies Limited取得新煒科技股權方式，轉投資增資旗下昇煒科技，投資金額3億元。鴻海表示，透過自有資金長期投資。

根據資料，昇煒科技地址在鴻海集團新北市土城區頂埔廠，今年2月中旬獲准在中部科學園區設立分公司；昇煒科技主要布局車載相機模組、車載數位錄影系統（DVR）、光達感測模組、智慧型影像處理系統產品、晶圓級微機電熱感測模組封裝與測試等。

產業人士指出，鴻海此次轉投資以昇煒科技中科分公司為主。

鴻海集團在10月18日科技日HHTD（Hon Hai Tech Day）上，首次大規模展示在自動駕駛攝影鏡頭和光達（LiDAR）產品的研發成果，除了光學相控陣列光達（OPA LiDAR）外，也布局微型光達引擎。先前鴻海也推出可攜式光達元件模組，鎖定智慧工廠和電動車等應用。（編輯：楊蘭軒）1101221