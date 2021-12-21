台糖提醒民眾認清商標 避免落入消費陷阱

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（中央社記者曾智怡台北21日電）近來有民眾接獲聲稱「台ㄊㄤˊ生醫」的行銷電話，並以寄送免費試用品之名，一併寄送正品與繳款單給消費者，等同強迫買單。台糖強調，僅會在合法通路販售產品，請民眾認清商標資訊，避免落入消費陷阱。

台糖今天發布新聞稿說明，民眾向本公司舉報的坊間公司，名為「台醣生醫科技」，手法採電話行銷或網路一頁式廣告，因與台糖音同、字相近，若稍有不察，很容易誤以為是國營事業的台糖而鬆懈防備。

台糖指出，公司以糖立業，75年來所有商標皆是米字部的「糖」，對外簡稱「台糖公司」，且本公司皆透過合法通路販售正品，包裝設有防偽標籤，明確標示各項資訊，更不會以寄送試用品、夾帶正品，類似強迫消費者拆包裝視同購入的手法，讓民眾消費誤觸而購買。

台糖表示，已蒐證、並由法務部門找律師研究此種企圖以同音混淆視聽的手法，有無違反商標法或消保法等相關法規。

台糖提醒，現今市場推銷方式多元且花俏，尤其網路購物興盛後，即便是合格通路仍可能夾雜一頁式廣告，已有不少消費糾紛案例可循，籲請民眾提高警覺，認清商標。（編輯：黃國倫）1101221