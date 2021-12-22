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中美晶：再生能源是必走方向 政府應訂更長遠目標

2021/12/22 12:56
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（中央社記者張建中台北22日電）重啟核四、三接遷離公投未通過，產業界高度關心能源議題，太陽能廠中美晶董事長徐秀蘭今天表示，再生能源是台灣必走的方向，政府應訂定更長遠發展目標。

徐秀蘭上午出席國際光電大展時受訪指出，台灣經濟以外銷為導向，淨零碳排已是國際發展趨勢，且國內訂有淨零碳排的目標，再生能源是台灣必走的方向，未來幾年應積極建置再生能源。

徐秀蘭說，政府目前太陽能政策只公布到2025年的設置目標，預計2025年要達到20吉瓦（GW，即10億瓦），2025年以後的規劃卻一直沒有訂出。

她認為，台灣要在2050年達到淨零碳排，需要更多的再生能源，期待政府能訂出更長遠的各類再生能源設置目標，讓產業及民眾一起努力朝向能源全面轉型的目標邁進。

徐秀蘭表示，再生能源需要饋線，不能全部由企業設置，政府應協助建構好相關環境。

徐秀蘭指出，中美晶集團目前在再生能源的布局，除包含太陽能電池、模組及太陽能電廠，又新成立續興，提供能源技術服務。（編輯：康世人）1101222

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