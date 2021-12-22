首家印尼銀行登台低調開業 外匯業務尚待央行許可

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（中央社記者謝方娪台北22日電）受到疫情影響推延開業時程的印尼人民銀行台北分行，已低調開業，為首家印尼銀行登台，主要鎖定移工金融服務。除了外匯業務尚待央行許可，台幣匯款功能預計明年2月開通，目前只提供台幣存款等服務。

印尼人民銀行去年8月取得金管會核准設立在台分行，依規定應在8個月內開業，不過受到印尼當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻影響，印尼人民銀行先前向金管會申請展延，並已在11月30日正式開業。

金管會官員表示，印尼人民銀行登台，主要想做移工金融服務，例如移工匯兌等，且印尼和台灣公共工程建商多有往來，個金及企金業務都有發展空間。

對照勞動部統計，截至今年11月底，台灣約有67.5萬名移工，其中最多即為印尼移工，高達23.8萬名，占比逾3成，顯見商機。

據悉，因匯款功能需介接財金公司，印尼人民銀行台北分行預計明年2月才會開始提供台幣匯款服務；承作外幣存、匯款業務則須向央行申請許可，由於央行仍在審核中，目前印尼人民銀行台北分行只提供台幣存款等服務。

印尼人民銀行於1895年設立，為印尼四大國有銀行之一，也是印尼第一家國有銀行，總部設於印尼雅加達，業務發展著重微型與中小型企金，為印尼微型企金先驅。

金管會統計，近5年外資銀行在台申設分行共有3家，包含法商法國外貿銀行台北分行、印尼商印尼人民銀行台北分行、韓商韓亞銀行台北分行。（編輯：楊蘭軒）1101222