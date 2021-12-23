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力智辦理競價拍賣 底價507.76元

2021/12/23 10:13
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（中央社記者張建中新竹23日電）電源管理晶片廠力智預計明年1月13日掛牌上市，今天起辦理競價拍賣，競拍底價每股新台幣507.76元。

配合初次上市前公開承銷，力智辦理現金增資發行新股7050張，其中5076張採競價拍賣承銷，競拍期間自今天起至12月27日止，競拍底價為507.76元，每標單最低為1張，最高為729張，以價高者優先得標，並於12月29日開標，每一得標人應依其得標價格認購。

力智產品線包含電源管理晶片及金氧半場效電晶體（MOSFET），是國內少數通過中央處理器及繪圖處理器核心供電認證的廠商，產品獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾（Intel）等大廠認證。

除產品應用市場逐步擴及運算、通訊、電池保護管理及工業應用等領域，力智並受惠大廠淡出消費性市場，轉進車用等高階市場，今年來營運穩健成長，累計前11月營收達53.88億元，年增39.82%。

法人預期，隨著5G、AI人工智慧、擴增實境、虛擬實境、車用電子市場蓬勃發展，電源管理晶片需求強勁，力智未來營運成長依然可期。（編輯：張均懋）110123

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