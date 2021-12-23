POS廠伍豐看好明年業績成長 暫無擴廠計畫

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（中央社記者吳家豪台北23日電）銷售時點情報系統（POS）廠伍豐科技今天舉辦法人說明會指出，以現有市場需求和訂單來看，明年整體營業狀況會比今年更好，長期將轉型為產品即服務的公司；目前產能利用率約70%到80%，明年暫時沒有擴廠計畫。

伍豐財務長暨發言人賴盈甫說，就市場面而言，營收成長動能比較樂觀，但獲利部分有很多變數，包含轉投資、匯率等因素，現在無法確認明年獲利狀況。

法人關注是否有擴廠計畫，賴盈甫回應，明年還是會維持現有規模，根據未來新產品方向，再決定透過擴廠、委外或技術合作等方式因應。

伍豐指出，傳統POS商業模式在未來2、3年可以維持一定幅度的成長，長期會結合硬體、軟體及服務，轉型成產品即服務的公司，有望帶來維修、服務、裝機等更多元的商業模式和永續業績收入。

伍豐今年前3季營收達新台幣17.76億元，年增6%，主要因為疫情減緩，歐美常規經濟活動逐漸恢復，終端客戶恢復拉貨。

由於歐洲今年逐漸從疫情復甦，伍豐在歐洲地區高階產品銷售比率提高，拉升集團高毛利品銷售比重，前3季營業毛利為5.5億元，年增17%。

伍豐今年前3季稅後淨利2800萬元，年增1.44倍，主因集團業務狀況隨疫情趨緩而回溫，俄羅斯賭場業務也漸入佳境，且集團投資損失較去年同期減少。（編輯：蘇志宗）1101223