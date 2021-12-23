達德售綠電供應半導體大廠 亞洲地區最大合作案

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）達德能源今天宣布，已與半導體大廠簽署再生能源電能直購合作協議書，為目前亞洲地區最大的綠能直購合作協議，由其開發1.2GW裝置容量風場，估計未來每年最高會供應半導體大廠36.9億度綠電。

達德能源（wpd）指出，日前已與半導體大廠簽署再生能源電能直購合作協議書，董事長王雲怡認為，合作案代表wpd在台灣發展再生能源20年以來，無論是開發還是興建實力，都獲得肯定。

根據規劃，wpd將開發1.2GW裝置容量風場，其中的600MW來自陸域風力發電、600MW來自離岸風力發電，未來風場所產生的綠電全數供應給半導體大廠，估計未來每年最高有36.9億度綠電，相當於每年可減少至少185萬噸二氧化碳排放量。

德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）對此表達祝賀，認為未來在討論能源供給時，氣候變遷會是考量的因素之一，如德國政府早已進行能源轉型，即廢除傳統燃料、聚焦再生能源的發展。

許佑格進一步指出，wpd與半導體大廠所簽署的協議書，不僅是全球最大的企業再生能源電能直購合作協議，還是台灣與德國自2016年12月簽署能源轉型合作意向書以來，最佳且最具體的合作計畫。

許佑格表示，這項合作典範顯示德商與台商合作緊密，提供潔淨能源同時也致力於環境保護，盼台灣與德國未來在能源供給領域能有愈來愈多的雙邊合作。（編輯：林興盟）1101223