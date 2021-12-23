外資大買台股180億元 連3天回補
2021/12/23 20:06
（中央社記者蔡芃敏台北23日電）台股今天終場收漲119點，三大法人合計買超新台幣197.42億元，其中，外資大買逾180億元；外資已連續3天回補台股，投信則連8天買超。
台股今天漲119.83點，收在17946.66點，成交值2751.86億元。三大法人自營商買超15.39億元，投信買超1.8億元，外資買超180.23億元，合計買超197.42億元。
外資已連續3天買超台股，金額高達303.56億元；投信則連8天回補台股，共買超197.06億元。
外資今天買超開發金居冠，達4.5萬張，金寶為亞軍，共計2.3萬張。外資買超宏達電1.4萬張，排行第3。
外資買超4至10名依序為光磊、中信中國高股息、聯電、福懋、群創、元大台灣50、台積電。
外資今天賣超中鋼近2.4萬張最多，富邦特選高股息30排第2，共6643張，聯強第3，共6281張。
外資賣超4至10名依序為陽明、裕民、致伸、中鴻、亞泥、華晶科與和益。（編輯：楊蘭軒）1101223
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