經部推愛無界公益活動 9國12件提案入選

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）經濟部推動「愛無界公益活動」，鼓勵個人或團體運用台灣精品落實社會關懷，有12件提案在781件中脫穎而出，明年1月將選出3件最佳提案，提案人可獲獎金1萬美元，每案另有15萬美元的執行費用。

經濟部國際貿易局推動「愛無界公益活動」，鼓勵全球個人或團體發揮創意與巧思，運用台灣精品與服務落實永續發展及社會關懷，經過徵選，共收到61國、781件提案，又以亞洲495案最多、非洲124案居次，再次是歐洲的52件及大洋洲6件。

貿易局下午發布新聞稿指出，來自台灣、菲律賓、越南、以色列、肯亞、奈及利亞、突尼西亞、美國、紐西蘭等9國、12件提案入圍，運用範圍從生態環境保護、教育職訓、改善城鄉差距、弱勢賦能到醫療照護，相當多元。

貿易局指出，明年1月下旬將決選出3件最佳提案，提案人可獲1萬美元獎金，每案另有15萬美元的執行費用，同時將在1月6日至1月23日舉行「最佳提案神準預測」網路抽獎活動，民眾可投票支持入圍提案。

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觀察提案內容，台灣共有2案入圍，皆以關懷互助為出發點，使用氣墊床或全方位生理量測系統等智慧醫療產品，為偏鄉老弱族群提供照護服務；突尼西亞提案者則利用台灣精品建置魚菜共生系統，以儲能裝置及供水馬達泵浦來解決缺糧問題。

此外，紐西蘭原住民族毛利人團體運用綠能產品作為部落場所電力來源，不僅能達到環境永續、能源再生利用，也替弱勢族群賦能、增進經濟發展能力，一舉多得。（編輯：楊凱翔）1101224