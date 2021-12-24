印度東部產業園區奠基 貿協代表受邀見證

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度安德拉省（Andhra Pradesh）一座產業園區昨天舉行奠基典禮，中華民國對外貿易發展協會駐清奈辦事處主任受邀出席，顯示出當地政府對台灣的重視。

應省政府轄下電子資通訊發展處（APEITA）之邀，外貿協會駐清奈辦事處主任施育龍昨天與來自多個國家的貴賓及商會代表，一同見證了卡達帕縣（Kadapa）產業園區的設立，並上台與安德拉省首席部長雷賈剛（Y.S. Jagan Mohan Reddy）合影。

施育龍表示，他在活動上有機會與雷賈剛短暫交流，表達了期待與安德拉省拓展雙邊經貿合作的意願，獲得雷賈剛的友善回應。

另方面，施育龍說，出席活動的南印度商會代表對台灣產業發展表示欽羨，盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，儘快組團造訪台灣，恢復以往的交流。

根據印度媒體報導，產業園區全面營運後，盼能吸引105億盧比（新台幣39億元）的投資、創造1萬4800個就業機會，目前已有18家廠商承諾進駐。

施育龍說，卡達帕縣是雷賈剛的家鄉，因此預料將會是重點開發地區，而這次奠基的產業園區，佔地達2428公頃，地方政府希望把它打成造一個電子聚落。

安德拉省於2019年獲選印度經商便利度第1名，屬新興發展地區，擁有4940萬人口，整體勞動力充沛，台灣電子製造大廠富士康、正崴及製鞋大廠萬邦、美達等，在此均有設廠。

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貿協清奈辦事處資料顯示，安德拉省因東鄰孟加拉灣，974公里的海岸線在印度高居第二長，並擁有6個港口，海運物流便利。此外，境內也有6座機場、超過 12萬3000公里公路網和2600公里的鐵路網，陸空交通便捷。

2018年至2019年，安德拉省的經濟成長率為11.02%，高於全印度平均水平，主要產業涵蓋汽車和汽車零部件、電子產品、食品加工、生物技術、礦業、紡織和皮革以及資通訊科技等。（編輯：黃自強）1101224