法人：半導體缺貨 歐洲車廠明年首季被動元件拉貨仍緩

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件MLCC市況備受關注，日系外資法人指出，伺服器和電源供應器應用成為MLCC台廠成長動能，不過半導體缺貨，使得車用被動元件出貨到歐洲市場趨緩，預估情況將延續到明年首季。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，日系外資法人24日出具報告指出，日本MLCC廠商11月出貨給蘋果iPhone所需MLCC元件較10月反彈，不過11月出貨給歐洲車廠所需車用電子MLCC產品相對趨緩。

觀察台灣MLCC廠商市況，日系外資法人表示，伺服器和電源供應器相關應用成為台灣廠商MLCC元件出貨成長動能，台灣業者11月出貨較去年同期成長超過41%。

不過從應用市場來看，日系法人指出，11月出貨到中國市場的MLCC產品規模較10月減少，主要是總體經濟景氣趨緩以及季節性庫存調整因素；11月出貨到歐洲市場的電感元件、定電阻元件、鋁電解電容元件相對趨緩，主要是半導體缺貨，使得歐洲品牌車廠車款出貨下滑。

日系法人預估，供應鏈中斷以及半導體缺貨狀況對車用、蘋果平板電腦iPads、蘋果電腦iMacs的影響，將會延續到明年第1季。

被動元件台廠國巨日前表示，全球COVID-19疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，中國限電的不確定因素，使得客戶對零組件的備貨意願較保守，國巨將密切關注市場供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

被動元件代理商日電貿日前指出，關鍵零組件和原材料供應持續短缺，部分鋁電解電容和被動元件產品可能缺貨至明年上半年。

觀察陶瓷電容市況，日電貿表示，一般常用品處在庫存調整期，車用品項和緩但仍須觀察，高階規格需求持續成長，價格穩定，部分廠商針對明年已進行議價，因為貨運和原料成本增加，降價有限。（編輯：趙蔚蘭）1101227