2020年網路銷售衝4.59兆續創新高 服務業增幅趨緩

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（中央社記者謝方娪台北27日電）主計總處統計，2020年全體企業網路銷售金額達新台幣4兆5901億元，續創新高，年增幅5.9%；不過受到疫情影響，去年服務業網路銷售金額年增率僅8.2%，止步連3年年增率皆高於1成的紀錄。

主計總處今天發布2020年電子商務統計結果，2020年全體企業網路銷售金額達4兆5901億元，其中以工業部門中的製造業達3兆1400億元為大宗，主因為透過供應鏈管理系統（如EDI）的銷售成長；服務業部門中，批發及零售業網路銷售金額達9259億元、占比20.2%，運輸及倉儲業網路銷售金額2881億元、占比6.3%。

若與2019年比較，全體企業網路銷售金額續創新高，年增2538億元、增幅達5.9%。其中，工業部門以製造業為主，增加1441億元、增幅4.8%，貢獻全體網路銷售增額的57%；服務業部門增加1098億元、增幅8.2%。

主計總處指出，受疫情影響，各行業銷售金額增減互見，批發及零售業年增11.3%，為近5年較高增幅；金融及保險業增幅也達14.7%。

不過，運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、支援服務業（主要為旅行社）受到疫情衝擊，客運及旅遊住宿相關服務需求下滑，連累網路銷售金額呈縮減態勢，其中以支援服務業年減5.1%衰退幅度最大，其次為住宿及餐飲業，年減1.9%。

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觀察近年國內電子商務交易規模變化，2020年較2016年整體網路交易金額增幅近3成。其中，服務業部門成長逾5成，且自2017年開始，對比前一年皆維持1成以上成長率，直到2020年部分業別受疫情影響，年增率才略為下滑至8.2%；工業部門近4年年增率則穩定介於4%至5%左右。

主計總處統計的「網路銷售」指企業透過網路，利用特定交易平台、自行架設網站、網頁或系統（含EDI）進行商品或服務的接單及銷售作業；但不包括僅提供商品資訊查詢及利用電子郵件、社群網站傳遞訂單。（編輯：楊凱翔）1101227