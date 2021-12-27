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汎德永業斥資8.6億 北士科建5000坪經銷據點

2021/12/27 18:58
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）汎德永業汽車今天召開董事會，通過台北士科BMW全功能展示暨服務中心投資案，擬斥資新台幣8.6億元，在北投士林科技園區（北士科）興建5000多坪的全新經銷據點，預計2024年第3季開幕啟用。

汎德永業表示，今年雖受到本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與晶片短缺影響，但因BMW的配額供應相對穩定，台灣整體BMW新車市場仍較去年成長，看好未來BMW整體市場成長性與電動車市場趨勢。為整合銷售據點及擴充售後服務能量，汎德永業預計斥資8.6億元，於北士科興建BMW全功能展示暨服務中心。

汎德永業表示，全球產業發展智慧化、貿易結構改變、以及台商回流契機下，北士科鄰近北投、士林、天母等生活圈，周邊擁有密集的生醫資源，以及外籍菁英聚落，具備發展優勢條件與潛力。

全新展間將依照BMW德國原廠最新品牌規範設計打造，樓地板面積達5000多坪，將提供新車展示、高速充電站、售後保養維修等全方位服務，在品牌產品線漸臻完整齊全與軟硬體設備全面提升下，提供更多元的銷售服務。

汎德永業表示，全新BMW iX純電旗艦休旅及BMW i4純電四門跑車即將抵台，iX明年首批500輛訂單已接近銷售完畢。（編輯：楊蘭軒）1101227

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