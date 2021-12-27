張錫：通膨升息不用太擔心 台股明年看2萬點不變

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）年底封關前台股突破18000點再創歷史新高，展望後勢，投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫表示，通膨預計明年第2季就會趨緩，升息是已知的，就不會是黑天鵝，會有干擾但不用太擔心，明年2萬點看法不變。

距離2021年封關僅剩4個交易日，台股今天收盤突破萬八關卡，以18048.94點創下台股收盤歷史新高，再寫台股新頁。

張錫表示，市場擔憂的通膨及升息問題對台股會有干擾，但不用太擔心，通膨明年會慢下來。

他分析，通膨主要是塞港所引起，今年第4季最嚴重，美國貨櫃卡關，包括亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、好市多（Costco）等大型零售商均自組船隊，避開擁塞港口因應；預計再一季的時間消化，明年第2季就會見到緩解，屆時通膨的壓力也會跟著趨緩。

至於升息的問題，張錫認為，既然QE縮表、升息都在預期中，就不會是黑天鵝。同時，升息本身代表的是景氣回升確定，過去2次升息的歷史經驗，股市都是漲的；尤其美國對長線利率目標並未變動，僅是預期短線利率拉快速度，只要長線目標沒變，利率控制在3%以內都可以接受。

張錫指出，目前利率貼近零是不合理的，儘管明年升3碼都還在相對低水位區，明年維持溫和通膨及升息的步調是健康的；加上疫情可望逐步流感化，台股基本面強勁，外資回補加上塞港問題疏解，原物料價格回跌，台股明年有機會上攻2萬點。

至於指數高低點的波動，張錫認為，由於今年漲幅已大，明年第1季在通膨、升息及疫情最後一波等雜音干擾下，反倒要注意拉回整理的波動；預料第2季疫情、塞港、天然氣、物價高漲等負面干擾因素漸漸淡化後相對安全，第3季進入產業旺季，指數可望上攻2萬點。

他指出，明年依舊是選股不選市的一年，主要的動能將以科技成長為主軸，包括半導體、電動車、元宇宙都是對的趨勢。（編輯：張良知）1101227