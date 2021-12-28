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大陸工程承包台北捷運環狀線機廠 在建工程金額創高

2021/12/28 12:47
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（中央社記者潘智義台北28日電）欣陸投控旗下大陸工程公司今天宣布，接獲台北市政府捷運工程局通知，獲選承包「台北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程/北機廠」工程，在建工程金額創高。

大陸工程透過新聞稿指出，本案合約金額為新台幣96億元（未稅，含稅價約為101億元），加上本筆新案挹注後，大陸工程在建工程案量累計超過740億元，創下歷史新高，相當於大陸工程2020年合併營收的5.3倍，將足以支撐未來幾年的營收成長目標。

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大陸工程說明，標案共有4個子施工標，包含機廠土建工程、水電及環控工程、建築物管理系統（BMS）工程、電梯和電扶梯工程等。其中土建工程規模為地下3層機廠，總面積為3.47公頃，開挖深度約22.3公尺，屬於大面積深開挖施工，結構為明挖覆蓋模式。

大陸工程指出，除本案外，尚承攬桃園捷運綠線、台北捷運萬大線及台南鐵路地下化等重大交通工程標案。（編輯：趙蔚蘭）1101228

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