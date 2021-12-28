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金管會連兩年開罰破3億 今年最大罰單是理專弊案

2021/12/28 22:32
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（中央社記者謝方娪台北28日電）今年金管會銀行局、保險局及證期局合計已開罰新台幣3億381萬元，逼近去年全年3億894萬元水準，開罰金額連續兩年突破3億元，單筆案件裁罰金額最高為台新銀行理專弊案，遭罰3000萬元。

金管會今天公布，銀行局、保險局及證期局針對金融業及上市櫃公司已開罰3億381萬元，確定連2年罰鍰破3億元大關，裁罰件數合計340件。

今年截至12月28日為止，銀行局開罰件數13件，為三局中最少，不過開罰金額高達1億1289萬元，為三局中次高。相比去年同期，銀行局開罰件數及罰鍰金額雙雙增加，件數年增4件、罰鍰年增3739萬元。

其中最大案為台新銀行理專弊案，挪用客戶款項高達3.47億元，涉案期間超過10年，遭金管會祭出史上最重的3000萬元罰鍰；中信銀理專和客戶不當資金往來，也在今天遭金管會開罰1400萬元。

金管會主委黃天牧曾重話強調對理專弊案「深惡痛絕」，光理專或行員舞弊案件，金管會今年至目前為止已開罰5000萬元，占銀行局開罰金額超過4成。此外，日盛金因為大股東申報不實，也遭重罰2500萬元。

根據保險局統計，今年已開罰71件、罰鍰金額達1億1500萬元，裁罰金額為三局最高、件數為次高，相比去年同期裁罰件數雖然增加4件，罰鍰金額反而減少2060萬元。

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今年截至12月27日為止，證期局針對證券期貨業及上市櫃公司合計開罰256件，較去年同期增加24件，開罰金額7592萬元，則年減824萬元。其中較知名的案子，包含復華投信、群益投信及統一投信涉入勞動基金弊案，各遭金管會開罰450萬元。

金管會每年都會編列罰款收入預算，考量裁罰情形及法規罰鍰上修，金管會罰款收入預算數逐年上調。金管會今年度罰鍰預算數設定為2.51億元，尚未達年底，金管會已提前達標年度罰鍰預算數。金管會2022年預計罰款收入編列為2.91億元。（編輯：楊蘭軒）1101228

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