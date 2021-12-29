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8企業擴大投資97億 封測廠矽格擴充智慧化產線

2021/12/29 20:58
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（中央社記者梁珮綺台北29日電）台商踴躍回台投資，經濟部今天再通過8家企業、總金額新台幣97億元的申請案。其中，IC封測廠矽格將投入近40億擴充5G、AI、網通、車用電子IC等智慧化產線。

經濟部投資台灣事務所今天再通過8家企業擴大投資台灣，分別為鋒明興業、元山科技工業、楠梓電子、矽格公司、杰鑫國際物流、艾姆勒車電、台隆工業及旭富製藥科技，總金額97億元。

截至目前為止，投資台灣三大方案已吸引1134家企業超過1兆6248億元投資，預估創造12萬8635個本國就業機會，後續仍有51家企業排隊待審。

矽格董事長黃興陽11月曾指出，明年手機、5G、車用及電動車、人工智慧（AI）、高效能運算、電源管理晶片（PMIC）、Wi-Fi 6/6E等晶片測試成長可期。

根據經濟部資料，矽格將投入近40億在既有的新竹北興廠、中興廠與湖口廠，擴充5G、AI、網通、車用電子IC等智慧化產線。

印刷電路板廠楠梓電子在美中貿易戰爆發後，美國市場營收受到衝擊，計劃投入6億元在高雄楠梓廠區導入智慧化機器設備，提升產品良率與製程管理。

台隆工業則要新增棒棒冰、雪糕及冰淇淋等3條智慧化產線，同時優化綠能製程，減少碳排，帶動公司轉型；旭富製藥科技將斥資12億元在桃園觀音工業區興建新的生產基地，設置2條智慧化產線。（編輯：楊蘭軒）1101229

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