10企業擴大投資台灣29億 仍有41家排隊待審

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（中央社記者梁珮綺台北30日電）經濟部今天通過10家中小企業投資案，金額新台幣29億元。截至目前，投資台灣三大方案已帶動1144家企業投資約1兆6277億元，預估創造12萬8960個本國就業機會，早已超過原先預期的總效益，目前仍有41家排隊待審。

投資台灣三大方案分別為歡迎台商回台行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案與中小企業加速投資行動方案，在民國108年7月實施，鼓勵受美中貿易戰影響的台商回台投資，由政府提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，預期總投資金額達1兆5000億元，創造12.8萬個本國勞工就業機會。

由於廠商反應熱烈、申請踴躍，投資總金額在12月初就突破1兆5000億元，提前達標；政院23日拍板延長3年，預期帶動投資9000億元；因應淨零轉型政策新增條件，廠商必須提出具體減碳計畫。

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經濟部投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議」，再通過山暉實業、晉大陶瓷、金湖實業、愚人農場、三欣園藝事業、春雨生醫、鑫動金屬工業、仕元機械、成新科技及均鈺科技等10家中小企業投資案，金額為29億元。

截至目前為止，投資台灣三大方案已帶動1144家企業投資約1兆6277億元，預估創造12萬8960個本國就業機會，目前仍有41家排隊待審。根據投資台灣事務所資料，投資金額以台商回台方案最多，超過兆元，投資主力為電子資訊業。（編輯：楊蘭軒）1101230