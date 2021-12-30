亞股近乎持平 日經創泡沫經濟以來最高封關水準

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（中央社香港30日綜合外電報導）亞股在年終假期前夕，市場轉趨謹慎，繼前一天美股分歧走勢後，今天多持平。日經指數今天封關日雖微跌，但今年累計漲幅近5%，創日本1980年代經濟泡沫以來最高封關水準。

美國7日平均新增確診創下新高，加上世界衛生組織（WHO）警告染疫「海嘯」，將使得醫療體系瀕臨崩潰，各界憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron 變異病株疫情仍對股市造成衝擊。

不過，投資人也堅信數據顯示Omicron住院風險降，而耶誕節到新年的年終假期，成交量相當低。

加州貝艾爾投資顧問公司（Bel Air Investment Advisors）董事總經理菲立普（Kevin Philip）表示：「明年我們將面臨一個COVID影響減少的世界，重新返回常軌。」

日本股市今天封關日微幅收跌，日經指數收低0.40%，但今年累計漲幅近5%，創下1980年代經濟泡沫以來最高封關水準。東證股價指數則收跌0.33%。

日經指數9月創下2021年高點，突破30000點大關，來到30795.78點，為1990年日股崩盤以來首見。

日本在日股崩盤後陷入「失落的十年」，銀行爆發危機，連年通貨緊縮，以及國內需求疲軟，日本迄今仍未恢復。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略分析師市川雅浩（Masahiro Ichikawa）指出：「泡沫經濟期間，（股市）本益比非常高，不過，現在日經指數沒那麼貴，所以突破30000點大關不必擔心。」

1990年，當時日股的本益比約50倍，相較之下，目前的本益比約15.5倍。

香港股市和上海股市今天雙雙微幅收高。港股恆生指數收高0.11%，上海綜合股價指數收漲0.62%。

上週遭美國打入投資黑名單，宣布延後IPO的商湯科技，今天在港股掛牌首日一度大漲逾23%，終場漲幅收斂至7.2%。

韓國首爾股市今天也是封關日微跌，Kospi指數收跌0.52%，今年累計漲幅達3.63%。台北股市今天封關日收低0.16%。新加坡股市今天收跌0.36%。

至於其他亞洲股市，馬尼拉和威靈頓股市今天微幅上漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101230