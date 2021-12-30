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中華電組織轉型 謝繼茂：植入客戶導向DNA

2021/12/30 22:27（12/30 22:33 更新）
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中華電信在2021年完成組織轉型規劃，新的組織架構與團隊將於2022年登場。（中央社檔案照片）
中華電信在2021年完成組織轉型規劃，新的組織架構與團隊將於2022年登場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北30日電）中華電信在2021年完成組織轉型規劃，新的組織架構與團隊將於2022年登場，董事長謝繼茂今天主持聯合布達典禮指出，希望植入客戶導向的DNA，建立心態及體質上根本的改變。

根據中華電信提供的新聞資料，為使2022年組織調整順利，今年最後一個上班日舉辦新任高階主管布達交接典禮，由董事長謝繼茂、總經理郭水義頒授印信予新派任的個人家庭、網路技術總經理，以及電信研究院、學院院長。

謝繼茂表示，組織轉型是策略轉型計畫相當重要的一環，困難度也最高，中華電信不斷與員工溝通，凝聚共識與方向。

中華電信2021年7月起率先完成企客體系組織調整，2022年由事業群與技術群接棒，啟動個人家庭、企業客戶、國際電信分公司等3大事業群，以及網路技術、數據通信分公司及電信研究院等3大技術群的組織調整，將於明年1月1日正式上路。

謝繼茂說，新的組織架構同時強化總公司策略面管理規劃、運籌帷幄功能，從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念，植入客戶導向的DNA，進而建立心態及體質上根本的改變。

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中華電信在2019年啟動為期3年的策略轉型計畫，在核心業務、新興業務、成本優化、基礎能力升級等4大領域分階段推動轉型。經過3年努力已逐漸展現綜效，連續2年在疫情下，財務績效反轉向上且持續成長。

中華電信將於2022年第一個上班日正式成立個人家庭分公司及網路技術分公司，個人家庭分公司未來將以個人及家庭服務為核心，網路技術分公司則主導建構符合萬物互聯需求的資通訊基礎平台。（編輯：張良知）1101230

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