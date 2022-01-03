鴻海官方臉書粉絲團開張 電動巴士照片打頭陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海集團官方Facebook粉絲團今天正式上線，由鴻海電動巴士Model T在新北市土城總部的照片打頭陣，鴻海期盼粉絲分享捕捉到的Model T或合照，開啟今年的新科技之旅。

鴻海集團官方Facebook粉絲團今天正式開張，鴻海在粉絲團中，首先向外界介紹登場嘉賓，就是鴻海電動巴士Model T，由Model T在新北市土城總部的照片打頭陣。

鴻海在內文指出，Model T擁有時尚高科技的外型、人體工學的舒適設計及符合環保節能，絕對是未來大趨勢。

鴻海表示，最近在集團各大廠區或是道路上，都會看到Model T的身影，期盼粉絲留言分享捕捉到的Model T或合照，與集團開啟今年的新科技之旅。

鴻海在去年10月18日科技日（HHTD21）首度發表3款自主開發的電動車款，包括Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士。鴻海在日前法人說明會中規劃，今年上半年在台灣正式銷售電動巴士E-bus。

此外，在今年下半年，鴻海規劃美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors的Endurance電動皮卡車款，最快今年第3季開始生產並貢獻營收，在泰國攜手泰國國家石油（PTT）建立BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）營運模式，今年下半年將開始建廠，在中東電動車專案也將正式啟動。（編輯：楊凱翔）1110103