台灣申請入CPTPP 經長：韓國倍感壓力

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（中央社記者梁珮綺台北3日電）韓國擬加入CPTPP，經濟部長王美花表示，韓國簽署FTA覆蓋率比台灣高，但對於台灣遞件申請入CPTPP，韓國仍是倍感壓力，足見CPTPP重要性；據她掌握訊息，韓國尚未與日本展開非正式接觸，主要是卡在二戰爭議與福島食品。

王美花中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談振興五倍券、能源轉型及台灣申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等相關議題。

繼中國、台灣之後，韓國副國務總理洪楠基日前宣布將在今年4月正式申請加入CPTPP，王美花在專訪中指出，台灣與韓國太多產業是競爭對手，儘管韓國簽署的自由貿易協定（FTA）覆蓋率達7成，遠高於台灣，韓國評估報告仍指出，若中國與台灣都加入CPTPP，將對韓形成非常大的壓力，顯見加入CPTPP至關重要。

王美花說，韓國已與許多國家展開非正式接觸，但卡在二戰爭議與福島食品等議題，還沒與日本交涉，甚至在表態擬加入CPTPP時，韓國還被質疑智慧財產權未符合規範。

反觀台灣，一遞出申請，就獲得日本支持，王美花說，「對台灣來說，是很難得的機會」。

王美花認為，台灣因為政治因素，簽署的FTA或加入的國際組織太少，反萊豬公投沒通過，讓世界各國了解台灣願意遵守國際規範。

不過，若要加入CPTPP，各界認為福島食品開放與否是加入關鍵，王美花說，福島食品涉及台灣與個別國家的談判，目前由行政院經貿談判辦公室負責。（編輯：潘羿菁）1110103