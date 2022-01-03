中華電MOD跨年專區吸睛 全頻道收視人次增63%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華電信3日宣布，旗下MOD推出「跨年專區」集結各地跨年節目，今年在五月天、伍佰（左2）、Ella、羅志祥等藝人獻聲帶動下，收視再度開出紅盤。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）中華電信今天宣布，旗下MOD推出「跨年專區」集結各地跨年節目，今年在五月天、伍佰、Ella、羅志祥等藝人獻聲帶動下，收視再度開出紅盤，全頻道收視人次較去年成長63%。

其中，中華電MOD獨家的「高雄跨年多視角直播」獲客戶青睞，全時段皆為收視冠軍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電並指出，MOD跨年專區收視最熱的時段落在跨年前最後一小時，亞洲舞王羅志祥在花蓮復出登台獻唱引爆話題，拉高花蓮太平洋觀光節收視超越六都的台中、桃園，一舉竄升至第2名，僅次於跨年點擊冠軍的高雄。

此外，五月天跨年線上版在中華電MOD獨家電視首播，這場耗資5000萬，不僅五月天搭乘直昇機登場，還出動挖土機、遊艇，完成陸海空成就解鎖，更請來地表嘉賓周杰倫合唱兩首歌曲，吸引粉絲一看再看，成為MOD跨年專區邁入2022年後收視最高的頻道。（編輯：康世人）1110103