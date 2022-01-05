台越簽MOU 4面向深化交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北5日電）經濟部今天表示，台灣與越南今天簽署「台越貿易促進合作備忘錄」，雙方將在舉辦專業貿易展覽、組經貿團互訪、提升商機媒合效率及培訓人才等4面向深化交流，進一步推動雙邊貿易合作與市場開發。

經濟部國際貿易局傍晚發布新聞稿指出，國際貿易局長江文若今天見證台灣駐越南代表石瑞琦與越南駐台代表武進勇簽署「台越貿易促進合作備忘錄」，將建立更緊密的貿易連結。

貿易局指出，備忘錄簽署後，雙方將擴大合作，包括舉辦專業貿易展覽，共推雙方優質產品形象展、組經貿團互訪、提升商機媒合效率、以及培訓人才，進一步帶推雙邊貿易合作與市場開發。

不僅如此，雙方深化交流也有助於平衡雙方貿易收支，提高越南優質農業及工業產品在台灣市場能見度。

根據貿易局資料，台灣是越南第4大進口來源國、越南則為台灣第7大出口市場，在疫情肆虐時期，雙邊貿易額逆勢成長，去年前11月達181億美元，寫下歷史新高，也較前年同期成長26%。

其中，台灣對越南出口125億美元、年增34%；自越南進口56億美元、成長10%。貿易局分析，近年順應國際貿易趨勢，加速台灣與越南建立供應鏈合作關係，也有助雙邊突破疫情限制，帶動貿易額成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

貿易局統計顯示，台灣出口至越南主口產品包括積體電路、光學鏡頭、印刷電路、處理器及控制器、記憶體等，而越南主要輸往台灣產品為行動電話、電腦及電子產品、成衣、機械用具、鞋類。

貿易局進一步指出，台越貿易反映雙方互利互補的投資與供應鏈合作關係，目前約有4000家台商在越南投資，當中有80%為製造業，主要從台灣進口機器設備、原物料與零組件，而近年來台灣電子產業大力投資越南，也帶動相關電子零組件輸往越南組裝及加值生產。（編輯：蘇志宗）1110105