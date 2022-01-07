裕隆集團國產車跟進漲價 納智捷2車款逆勢降價

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）進口車喊漲，國產車也跟著陸續響起「漲聲」，龍頭和泰汽車開出漲價第一槍後，裕隆集團旗下日產、中華三菱、納智捷三大品牌決定跟進，宣布新年度起國產車價上調1萬至2萬元，平均漲幅約2%，其中納智捷有2款車型逆勢降價。

因應原物料價格大幅調漲、車用晶片短缺與運輸成本大幅增加等因素影響，造成整車製造成本提高，國產車也扛不住了。

NISSAN總代理裕隆日產汽車在官網公布，即日起調整國產車系的建議售價，包括KICKS、SENTRA、X-TRAIL、TIIDA等國產車款進行1至2萬元不等的漲幅。

不過，裕日車表示，為讓所有支持NISSAN的消費者年節前能輕鬆入主NISSAN優質車款，即日起至1月28日止，下訂NISSAN國產全車系並完成領牌程序者，即可享有未調整車價前建議售價及相關購車優惠贈品。

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中華車則表示，對應包含晶片、銅材、生產物料運輸等價格大漲，確實已對各車型成本造成巨大壓力，由於原物料的成本已多次調漲，因應各車型成本變動狀況，2022年元月起全車系領牌預計調漲1萬至1.6萬元，乘用車漲幅在1.4至2%不等。

至於納智捷，則僅URX樂活版調漲1至2萬元，其他車型逆勢操作、搶農曆年前熱銷檔期，包括7人座紳活建議售價從114.9萬元調整為113.9萬元，降價1萬元；5人座紳活從94.3萬元降至90.8萬元，調降3.5萬元。（編輯：楊凱翔）1110107