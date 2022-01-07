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昇佳去年第4季營收恐季減38% 法人：毛利率有壓力

2022/1/7 11:21
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（中央社記者張建中新竹7日電）昇佳電子去年第4季受客戶新機備貨力道疲弱影響，營收恐將季減38%，可能會是去年業績最低的一季。法人預期，昇佳因未能將增加的成本轉嫁客戶，毛利率也將面臨壓力。

國內法人指出，感測晶片廠昇佳的手機廠客戶過去通常於第4季開始為隔年的新機展開備貨，去年因供應鏈缺料影響，第4季客戶新機備貨力道疲弱。

昇佳去年10月及11月業績逐月滑落，11月營收降至新台幣3.74億元，為去年單月營收次低水準，僅高於2月的3.36億元，年減15.38%。法人預期，昇佳整體第4季營收恐將低於第1季的12.68億元水準，將是去年單季業績最低的一季，季減約38%。

市場關注，晶圓代工廠第4季宣布漲價，因競爭對手並未調漲產品售價，昇佳也沒有漲價，無法將增加的成本轉嫁客戶，法人憂心昇佳毛利率恐將面臨下滑壓力。

法人預期，昇佳毛利率恐將自去年第3季的47.84%，降至第4季的46.9%，下滑約0.94個百分點，今年第1季將進一步降至44.1%，後續毛利率能否回升，有賴產品組合調整。

昇佳今天股價震盪走低，盤中一度跌破500元關卡，滑落至492元，下跌13元，跌幅約2.57%。（編輯：楊蘭軒）1110107

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