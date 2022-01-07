TTA奪CES六領域大獎 台灣新創躍上國際舞台

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（中央社記者蘇思云台北7日電）科技部表示，台灣科技新創基地（TTA）今年第四度參與美國消費性電子展（CES），首次奪得6項領域的新創大獎，7家新創獲殊榮，展現台灣科技實力。

科技部今天發布新聞稿指出，科技部率100家經美國消費科技協會（Consumer Technology Association， CTA）及矽谷創投嚴選通過的科技新創公司，征戰CES。

科技部這次在CES新創區Eureka Park以Taiwan Tech Arena（TTA）為品牌，帶領台灣科技新創進軍全球市場。

科技部產學及園區業務司司長許增如在TTA館開幕致詞表示，今年是TTA第四次領軍征戰CES，今年共7家TTA新創得到新創大獎CES Innovation Awards，顯示台灣科技新創實力受國際肯定，也凸顯TTA扶植新創團隊的成果及決心。

CES亞洲區總裁凱利（John Kelly）在開幕現場也表示，今年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，CTA首次嘗試運用多元的防疫新科技，以提供全球產業優質商務交流平台，同時邀請全球新創生態圈國家，包含台灣、英國、法國、荷蘭、以色列等參與；不僅跟過往有相同參展規模，更因疫情看到許多新創的創新應用科技。

科技部表示，TTA在展區中展現100家新創成果，有27家新創成果聚焦智慧醫療、25家為AI與資安領域、25家包含半導體、太空與通訊應用，23家專攻數位科技等四大類產業，參展規模僅次於法國，是第二大參展國家。

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科技部指出，CES總共有27類領域，台灣新創今年首次獲得其中6項領域的新創大獎，跟Eureka Park區的參展國家相比是排名第二，獲得各國高度矚目。6項領域分別為智慧城市、穿戴技術、健康、智慧能源、健身運動與電腦周邊配件。

科技部表示，今年除了嚴選100家具國際競爭力的科技新創參與實體與線上的CES外，也建立TTA-META平台，強化全方位的數位科技行銷力。希望透過連結矽谷產業，創造台灣新創接軌世界的機會。（編輯：楊蘭軒）1110107