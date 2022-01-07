本土疫情升溫衝擊台股 科技股漲多回檔修正

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天上下震盪310點，終場下跌198點，收在18169點，失守10日線和18200點整數關卡。法人分析，台股今天下挫近200點，市場擔憂本土疫情升溫是主因。

法人表示，美聯準會偏鷹派訊息干擾，漲幅大、高本益比的科技股明顯拉回修正；預期此波本土疫情不若去年5月嚴重，若下週未出現大規模本土疫情擴散，台股走勢可望持穩。

台股今天開盤走堅，大盤一度最高來到18444.12點，上漲76.2點，不過盤中市場傳出本土疫情加溫，加上美國聯準會（Fed）偏鷹派訊息持續干擾，電子股急殺，代表中小型股的櫃買OTC指數重挫超過2%，大盤今天上下震盪310點。

儘管金融股有撐，但科技股持續震盪拉回，終場台股加權股價指數下跌198.16點，收在18169.76點，失守10日線約18251點和18200點整數關卡，櫃買OTC指數下挫近2%。

台股今天成交值相對放大到新台幣3268.35億元，加計盤後3304.13億元，電子股今天成交值約2069億元，占比約62.6%，航運股成交值約428億元，占比約13%。台股今天也收週線，週線下跌49.08點。

觀察台股今天下挫近200點原因，華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，亞洲股市今天表現持穩，台股下挫主因應是本土COVID-19疫情升溫、市場擔憂恐社區感染，加上美聯準會可能提前升息與縮減購債規模，使得漲幅大、高本益比的個股明顯拉回。

不過儲祥生表示，此波本土疫情影響程度應該不會如去年5月嚴重，高本益比的個股漲多拉回修正，「但不會死掉」。

群益期貨分析師容逸燊接受電訪指出，今天中國大陸、香港、日本、韓國等股市並未明顯拉回，台股下挫近200點，主要與本土疫情變化有關，加上美聯準會偏鷹派訊息，讓美債殖利率上揚，衝擊高本益比的科技個股回檔幅度加重。

他指出，Omicron變異株病毒疫情變化，需要3天至5天觀察期，若下週未出現大規模本土疫情擴散，台股走勢可望持穩。（編輯：張均懋）1110107