中國外匯存底連3個月回升 規模創近6年新高

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（中央社台北7日電）中國國家外匯管理局今天指出，截至2021年12月底，中國外匯存底規模為3兆2502億美元，較前1個月增加278億美元，升幅0.86%。中國外匯存底規模連續3個月回升，規模創近6年最高。

中國國家外匯管理局發布新聞稿，做以上表示。

中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英說，截至2021年12月底，中國外匯存底規模為3兆2502億美元，較11月底上升278億美元，升幅0.86%。

王春英指出，去年12月由於COVID-19疫情、主要國家貨幣政策等影響，美元指數下跌，主要國家金融資產價格漲跌互見。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模上升。

「第一財經」報導引述民生銀行首席研究員溫彬表示，真實貿易和跨境資本流動對外匯存底規模在穩定中上升有貢獻。2022年1月中國進出口數據尚未公布，但相關指標均顯示，海外需求仍舊暢旺，將對出口構成支撐。政策持續推進對外開放，國際投資者看好中國發展前景，相關證券投資有望保持平穩。

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溫彬認為，展望2022年，全球經濟復甦仍面臨多重挑戰，包括疫情持續演變、主要經濟體通脹升溫等，以美聯儲（Federal Reserve System, Fed）為代表的發達經濟體央行貨幣政策預期加快收緊，恐將引起全球金融市場加劇波動，對新興市場國家形成一定衝擊。

他分析，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等3重壓力，但近期政策已經開始發揮支持作用，各地相繼公布重大項目投資計劃，年初以後集中開工落地，有望發揮支撐經濟作用。下一階段，政策將繼續加大力度支持擴大內需、穩定外需，保持經濟穩定運作。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110107