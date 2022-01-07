更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中國外匯存底連3個月回升 規模創近6年新高

2022/1/7 18:42（1/7 18:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國家外匯管理局7日指出，截至2021年12月底，中國外匯存底規模為3兆2502億美元，較前1個月增加278億美元，升幅0.86%。（中央社檔案照片）
中國國家外匯管理局7日指出，截至2021年12月底，中國外匯存底規模為3兆2502億美元，較前1個月增加278億美元，升幅0.86%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國國家外匯管理局今天指出，截至2021年12月底，中國外匯存底規模為3兆2502億美元，較前1個月增加278億美元，升幅0.86%。中國外匯存底規模連續3個月回升，規模創近6年最高。

中國國家外匯管理局發布新聞稿，做以上表示。

中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英說，截至2021年12月底，中國外匯存底規模為3兆2502億美元，較11月底上升278億美元，升幅0.86%。

王春英指出，去年12月由於COVID-19疫情、主要國家貨幣政策等影響，美元指數下跌，主要國家金融資產價格漲跌互見。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模上升。

「第一財經」報導引述民生銀行首席研究員溫彬表示，真實貿易和跨境資本流動對外匯存底規模在穩定中上升有貢獻。2022年1月中國進出口數據尚未公布，但相關指標均顯示，海外需求仍舊暢旺，將對出口構成支撐。政策持續推進對外開放，國際投資者看好中國發展前景，相關證券投資有望保持平穩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

溫彬認為，展望2022年，全球經濟復甦仍面臨多重挑戰，包括疫情持續演變、主要經濟體通脹升溫等，以美聯儲（Federal Reserve System, Fed）為代表的發達經濟體央行貨幣政策預期加快收緊，恐將引起全球金融市場加劇波動，對新興市場國家形成一定衝擊。

他分析，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等3重壓力，但近期政策已經開始發揮支持作用，各地相繼公布重大項目投資計劃，年初以後集中開工落地，有望發揮支撐經濟作用。下一階段，政策將繼續加大力度支持擴大內需、穩定外需，保持經濟穩定運作。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110107

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族