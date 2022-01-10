併購法商效益 環旭2021年營收創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）封測大廠日月光投控旗下環旭電子自結去年12月合併營收人民幣66.37億元，創單月次高；去年第4季營收人民幣187.82億元，2021年營收人民幣553億元，同創歷史新高。

環旭去年完整認列法國飛旭（Asteelflash）集團後，電子代工服務（EMS）業務營收成長。

環旭電子今天上午公布去年12月自結合併營收人民幣66.37億元，較去年11月人民幣69.47億元減少4.47%，較2020年同期人民幣59.48增加11.59%，創歷年單月次高。

環旭去年第4季自結合併營收人民幣187.82億元，較去年第3季人民幣142.44億元增加31.85%，比2020年同期人民幣182.18億元微增3.1%，創歷史單季新高。

環旭2021年自結合併營收人民幣553億元，較2020年人民幣476.96億元增加15.94%，也創歷史新高。

環旭去年設立微小化研發創新中心，加速系統級封裝（SiP）模組新應用。環旭指出，中心包括產品研發、測試、打樣線等人員持續擴充，已與客戶簽訂合作協定，打樣去年底前試產。

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環旭去年持續布局電動車領域，發展動力相關整流器、穩壓器、充電功率模組、散熱模組、電源管理模組等，已切入電動車整車供應鏈；另外LED車燈也切入北美電動車廠商供應鏈。法人指出，環旭在電動車動力系統和散熱系統產品，去年下半年已量產出貨。

環旭規劃到2025年，車用電子營收超過10億美元，其中電動車動力相關占比目標超過30%、超過3億美元。（編輯：張良知）1110110