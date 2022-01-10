詮欣吳連溪：今年轉型效益顯現 毛利率挑戰新高

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）連接器廠詮欣董事長吳連溪表示，2022年在車用、網通、元宇宙及工業電腦等四大產品線全面成長帶動下，轉型效益將顯著發揮，會是好年，今年營運將逐季成長，隨著產品組合優化，毛利率挑戰新高。

吳連溪今天在媒體交流會上表示，2006年啟動轉型跨足布局車用市場，歷經多年深蹲耕耘，目前車用產品線已從原先的影音系統線速擴展至輔助攝影機線束與連接器、DMS（Driver Monitor Systems、汽車電腦主板、抬頭顯示器、駕駛疲勞監視）、車聯網等相關連接零組件、天線，客戶群涵蓋歐、美、日主要車廠。

吳連溪表示，目前車用產品營收占比約僅6%至7%左右，在車用產品線持續擴大，獲歐美日車廠新訂單挹注，由於基期還低，今年營業額有機會倍數成長，預期2023年至2024年將是車用零組件的高峰期，2023年來自相關產品營收貢獻可望進一步攀升至3成。

除了車用產品成長動能強勁外，吳連溪看好網通事業群業績也可望翻倍成長；另外在消費性產品搭上元宇宙商機，將供應國內大廠虛擬實境頭盔高速傳輸線，第2季開始放量出貨，可望帶動消費性產品部門2成的成長動能。

詮欣目前主力產品工業電腦（IPC）營收占比約5成，今年成長動能估10%，營收占比約22%至25%的PC相關產品，預估今年將下滑2成。（編輯：潘羿菁）1110110