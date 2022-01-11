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去年手工具出口成長27.4% 終止連2黑

2022/1/11 17:06
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（中央社記者梁珮綺台北11日電）經濟部今天表示，台灣手工具揮別108年與109年的美中貿易戰與疫情陰影，去年在全球景氣回升、金屬價格上揚等2因素激勵下，出口金額達47.9億美元，成長27.4%，終止連2黑。

經濟部國際貿易局今天公布民國107年以來台灣手工具出口概況，數據顯示，108年與109年受美中貿易戰與疫情影響，出口金額微幅下滑，108年金額為38億美元、年減1.8%，109年金額為37.6億美元、年減0.9%。

不過，去年全球經濟復甦、景氣回溫，加上金屬價格上揚，激勵手工具出口表現，金額達47.9億美元、年增27.4%，終止2年負成長。

進一步觀察發現，台灣手工具主要出口市場是美國與歐盟，去年兩者在出口金額的占比合計為60.1%，尤其美國為第一大出口市場，比重也逐年成長，107年為33.2%、108年為36.9%、109年為40.8%、110年為40.6%。

貿易局分析，去年美國積極推動基礎建設計畫，終端需求熱絡，帶動台灣手工具對美出口金額達19.5億美元、成長26.9%。

不過，值得注意的是，第二大出口市場歐盟主要國家陸續解封，相關需求回升，手工具去年對歐盟出口成長33.3%，幅度超越美國市場。

貿易局指出，台灣是全球前五大手工具出口國，次於中國、德國、美國與日本，國內產業以中小型企業為主，近幾年導入智慧製造，盼能進行產業升級與轉型，進而與國際大廠抗衡。

貿易局表示，手工具產業轉型後，客群導向也從DIY市場轉為中高階代工市場，吸引電動車、醫療、航太等領域的國際品牌來台採購，成為全球手工具採購基地之一。（編輯：趙蔚蘭）1110111

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