振宇五金持續展店1成 估今年總店數達70間

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（中央社記者江明晏台北12日電）振宇五金受惠門市展店、帶動客單價成長，加上防疫商機和數位布局發酵，激勵去年營收創高，店數將以每年10%目標成長，預估今年可達70間，估創造100名工作機會。

振宇五金日前公布2021年12月營收新台幣1.49億元，較去年增加7.83%；累計全年度營收達17.29億元，較去年增加9.24%。

振宇五金指出，營收成長主要受惠新展店門市效益發酵，帶動會員數及客單價成長，加上防疫商品選購及數位布局，整合線上線下服務，引導不同客戶群走進實體門市體驗及選購，年營收創下歷年新高。

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振宇五金表示，旗下據點服務範圍已達全台13縣市分布，共63間門市，為持續提升市占率將持續展店，以每年10%門市成長目標邁進，預估今年總店數可達到70間，可創造約100名工作機會，其中包含首度對外招募的「營運菁英團隊」，培訓名額30名，由講師群及教練群攜手帶領，奠定專業五金基礎、授予銷售技巧及門市管理能力，招手優秀人才。

振宇五金表示，展店以北部及南部為主要目標，目前已有多個據點進入評估階段，已簽約且即將營運據點，包含高雄市小港區、屏東縣屏東市及最南至恆春鎮；因應南部門市物流配送，振宇五金積極評估南部物流中心建置地點，以強化到貨能力，提升整體物流效能。（編輯：楊蘭軒）1110112