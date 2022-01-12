三接外推環差第2次初審 石油工會：應加速完成興建

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（中央社記者曾智怡台北12日電）環保署下午舉行三接外推方案環差專案小組第2次初審會議，台灣石油工會表示，既然公投已做出決議，中油公司配合國家政策，應依法加速完成興建第三天然氣接收站，供氣給台電大潭電廠新增機組，確保電力穩定。

環保署去年10月召開「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組首次初審會議，最後環委要求補充藻礁生長及泥沙覆蓋情形改善措施、或可能的復育規劃後擇期再審，並在今天舉行第2次初審會議。

台灣石油工會發布新聞稿表示，台灣的民主讓每個人都有表達意見的權利，並建立公民投票制度，完備人民意見的處理機制；而去年12月18日民眾已透過公投決議，不同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域。

台灣石油工會指出，因公投已做出決議，政府機關、企業、承商、全民就要依照民意，加速完成人民的付託，而中油公司為國營企業，配合國家政策，應依法加速完成第三天然氣接收站興建，儘速供應台電大潭電廠新增機組使用天然氣，確保電力穩定供應。

台灣石油工會強調，工會一樣重視環境保護，將全力監督中油，使用對藻礁海域生態影響最低的規劃與工法，並逐年編列預算專款，專用於計畫性藻礁生態復育工作。（編輯：潘羿菁）1110112