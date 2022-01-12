防境外基金漂綠 金管會要求ESG投資比重至少6成

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會11日發布ESG境外基金新審查原則，要求境外基金若標榜ESG，投資相關標的至少須達基金淨資產價值的6成以上，現有64檔ESG境外基金必須在半年內補正並取得金管會核准。

近年ESG投資蔚為風潮，為防止基金「漂綠」，金管會11日發布「環境、社會與治理（ESG）相關主題境外基金資訊揭露事項審查監理原則」，將對標榜ESG的境內外基金審查要求一致化，包含要求投資人須知載明ESG境外基金的永續投資重點和目標、相應採用的投資策略類型、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與事項等。

金管會並明定投資人須知必須載明境外基金持有ESG相關標的占基金淨資產價值最低比重，金管會證期局官員表示，國際上標榜ESG的基金多半要求投資相關標的至少要達7成，金管會期待業者補正後同樣達7成水準、最少則要符合6成門檻，若投資比重介於6成至7成之間，業者必須附上說明。

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在金管會發布函令後，新送審的境外基金若要標榜ESG，都必須符合新審查要求，目前標榜ESG的境外基金共64檔，基金規模達新台幣1000億元，金管會則給予半年調整期，業者必須在今年7月11日前調整完畢並取得金管會核准。

未來經金管會核准符合新審查要求的境外基金，將可列入境外基金資訊觀測站的ESG基金專區，供投資人參考，若目前標榜ESG的境外基金未依照新規定補正，必須在基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」，且基金名稱若包含ESG或永續，就必須更改名稱。（編輯：潘羿菁）1110112