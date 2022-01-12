瑞寶攜手高醫 斥資1億蓋南台灣最大細胞治療實驗室

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代工大廠仁寶轉投資瑞寶生醫與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，斥資近新台幣1億元打造的細胞治療實驗室，12日揭牌啟用，採用24小時環境溫度溼度壓差監控、自動警示系統。（仁寶提供）中央社記者吳家豪傳真 111年1月12日

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（中央社記者吳家豪台北12日電）代工大廠仁寶轉投資瑞寶生醫與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，斥資近新台幣1億元打造的南台灣最大細胞治療實驗室今天舉行揭牌啟用儀式，未來將推展細胞治療基礎研究及臨床應用。

仁寶董事長許勝雄指出，仁寶是被招親成功，在十多家競爭對象中雀屏中選。瑞寶生醫近年來深耕癌症免疫細胞治療與幹細胞再生醫學領域，與高雄醫學大學暨醫療體系共同建構南台灣最大的細胞治療實驗室，期望滿足台中以南各醫療單位的細胞治療需求。

根據仁寶提供的新聞資料，高醫．瑞寶細胞治療實驗室占地約132.33坪，設有5間標準實驗室，每間細胞製備室備有6台無菌培養箱，可同時培養24組不同病人檢體，另有2台無菌的A2等級生物安全櫃。

仁寶指出，細胞治療實驗室室內採獨立式空調系統、全自動化清潔消毒設備、24小時環境監控系統，可防止外圍汙染源帶入以及交叉汙染，進行無菌確效等品質管制實驗，可執行衛福部特管辦法所需的無菌檢測項目。

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高雄醫學大學校長楊俊毓表示，細胞治療的黃金時機是6到8小時，但目前細胞治療實驗室多設在中、北部，為照顧南台灣病患的高端醫療需求，2019年底高雄醫學大學暨醫療體系與瑞寶生醫簽約合作，建構的細胞治療實驗室今天揭牌啟用。

楊俊毓說，未來將進一步設置免疫細胞技術平台及幹細胞技術平台，進行癌症免疫細胞療法、軟骨層板技術等，提供病人治療新選擇，預期對再生醫學領域有更進一步的突破。（編輯：潘羿菁）1110112