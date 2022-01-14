環旭攻電動車 今年量產第三代半導體電源模組

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）封測大廠日月光投控旗下環旭電子積極布局電動車領域，預計今年量產電動車用逆變器使用的絕緣柵雙極電晶體（IGBT）與碳化矽（SiC）電源模組（Power Module）。

電動車市場成長帶動關鍵功率半導體元件和模組需求，其中第三代半導體擁有高效低耗能、高頻、高功率、高電壓、耐高溫特性，增強電動車快速充電效能，加速第三代半導體碳化矽與氮化鎵（GaN）晶片和模組的興起。

環旭日前在官網透露，正切入功率半導體國際大廠的電源模組的組裝生產與測試，近期獲得歐美與日系客戶青睞，規劃今年量產電動車用逆變器（Inverter）使用的IGBT與碳化矽電源模組。

環旭電子日前也宣布投資氮化鎵系統（GaN Systems）有限公司，藉此擴展電動車電源模組市場。

環旭表示，2019年獲得歐系客戶電源模組長期訂單，應用在車載充電器（OBC, On-Board Charger），OBC已成為電動車與插電式油電混合車的標配。OBC將交流電源，轉為直流電，才能給動力電池充電，其中電源模組擔任整電流與穩電壓的重要角色。

法人指出，電動車五大系統包括車身、車電、充電、電池還有馬達動力，功率半導體元件和模組應用廣泛，主要在充電、電池管理系統與馬達動力。電動車必須通過逆變器，將電池輸出的高壓直流電轉換成馬達動力使用的交流電，才能驅動車輛行駛。

在電動車領域，環旭發展與動力相關整流器、穩壓器、充電功率模組、散熱模組、電源管理模組等，已切入電動車整車供應鏈。

另外，環旭LED車燈也切入北美電動車廠商供應鏈。法人說，環旭在電動車動力系統和散熱系統產品，去年下半年已量產出貨。

環旭規劃，到2025年，車用電子營收提高至超過10億美元，其中電動車動力相關占比目標超過30%、超過3億美元。（編輯：康世人）1110114