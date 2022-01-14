聯發科今年研發支出看增2成 擬徵才2000餘人

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（中央社記者張建中台北14日電）聯發科財務長顧大為今天表示，去年研發支出突破新台幣1000億元，預期今年將再增加10%至20%，並持續擴增人力，預計招募2000多名設計工程師。

聯發科今天舉行媒體交流會，對於台積電今年資本支出金額將擴到400億至440億美元規模，顧大為說，應與整體產業有關，科技業新應用、新方向，如汽車電子、雲端運算等都需要更多、更好的半導體產品。

顧大為表示，聯發科是台積電前3大客戶，去年在台灣採購金額超過1000億元，研發支出也突破1000億元，因應新應用持續擴大需求，聯發科研發支出將不斷增加，預期今年將再增加10%至20%。

他說，聯發科去年底全球員工人數已擴增至1萬9300人，其中，印度有1000人團隊，美國有500多人團隊。今年將再招募2000多名設計工程師，台灣將是人力重心。

顧大為並說明聯發科近年調整股利政策的想法，採用組合式方式，除承諾連續4年的16元特別現金股利，並將股利配發率提高到80%至85%，不僅展現公司財務健全，並對未來營運表現有一定信心。

顧大為說，據分析師估計，聯發科去年每股純益將約67元，依目前股價計，現金殖利率將約6%至7%。（編輯：楊蘭軒）1110114